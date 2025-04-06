  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 09:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'a bir kaleci adayı daha!
Avrupa devleri Osimhen'in peşinde!
DİĞER
Sustalı Ceylan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP'de "anahtar teslim" siyasi rüşvet: "İlçe başkanı KİPTAŞ'tan 2 daireye oyunu sattı"
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı?
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilgileri! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bilgileri! 08:45
Bugünkü maçlar 6 Nisan Pazar 2025 Bugünkü maçlar 6 Nisan Pazar 2025 07:24
Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı? Mourinho, Fred ve Mert Hakan Trabzonspor maçında olacak mı? 00:11
PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! PFDK'dan F.Bahçe'ye ceza yağdı! 00:11
Antalya evinde kazandı! Antalya evinde kazandı! 00:11
Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! Trabzonspor’dan PFDK kararlarına tepki! 00:11
Daha Eski
Buruk için olay iddia! Avrupa takımları... Buruk için olay iddia! Avrupa takımları... 00:11
Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! Fenerbahçe'ye o isimlerden haber var! 00:11
RAMS Başakşehir tek golle kazandı! RAMS Başakşehir tek golle kazandı! 00:11
PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! PSG 13. şampiyonluğunu kazandı! 00:11
Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... Beşiktaş'ta Ersin gelişmesi! Maçın ardından çıldırdı... 00:11
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 00:11