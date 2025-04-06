FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti! Osimhen'in gerisinde kaldılar
Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü çeken Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin derbideki performansları tartışma yarattı. Golcü isimler o istatistikte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in gerisinde kaldılar. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Ancak iki yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynanan derbi maçlarında tabela yapmakta zorlandı. Galatasaray'la Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la da ligde 1 kez karşılaştı. Nesyri, bu 4 maçta gol ve asist katkısı yapamadı, Dzeko ise sadece penaltıdan bir gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin iki süper starı, büyük maçlarda bir Osimhen etmedi. Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı, 3 Fenerbahçe maçında 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı. 2 Beşiktaş derbisinde de 1 gol atmayı başardı.
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