FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko ve En-Nesyri'nin derbi laneti! Osimhen'in gerisinde kaldılar

Ancak iki yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynanan derbi maçlarında tabela yapmakta zorlandı. Galatasaray'la Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la da ligde 1 kez karşılaştı. Nesyri, bu 4 maçta gol ve asist katkısı yapamadı, Dzeko ise sadece penaltıdan bir gol kaydetti.