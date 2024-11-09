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Haberler Trabzonspor Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 21:16
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Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer bu maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.

15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 71'i gösterdiğinde Akintola Çaykur Rizespor'u öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin 81. dakikasında bu kez Çaykur Rizespor'dan Olawoyin takımının 3. golünü atan isim oldu.

Maçın ardından Trabzonspor ligde 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise 13 puanla 12. sırada bordo-mavililerin önünde bulunuyor.

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