Uğurcan Çakır: Fenerbahçe maçında darbe aldık

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı. Bordo-mavililerde milli kaleci Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Uğurcan, "Söylenecek çok bir şey yok. Mağlubiyetle ayrılmamız... Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil. Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Çok üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. 1-0 öne geçtiğimiz maç, çok basit hatalar, sonrasında 3-1... Mağlup olmak üzüntü verici. Tüm sorumluluk bize ait. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık. Mağlubiyetle ayrıldık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu takımı ayağa kaldıracak olan bizleriz. Bu takımı ayağa kaldırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.