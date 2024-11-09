Trabzonspor'da Pedro Malheiro: Bu taraftar asla bunu hak etmiyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçın ardından bordo-mavililerde Pedro Malheiro değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE MALHEIRO'NUN SÖZLERİ:

Maça 1-0 ile başlama fırsatımız oldu. İyi başladık maça aslında. Onun arkasından devam edebilirdik belki ama istediğimiz gibi gitmedi maç. Artık sorumluluk alma, hatalarımızı görme vakti.

Bu şehir, bu kulüp, bu taraftar asla bunu hak etmiyor. Bize hep destek oluyorlar. Onlara bir galibiyet armağan etmek istedik. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Sorumluluk almamız lazım. Ben de öyle yapıyorum. Çok hızlı şekilde değişmemiz gerekir. Biz de bunu yapacağız. Çok üzgünüz.