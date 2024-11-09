  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş: Felaket gibi bir sonuç!

Trabzonspor'da Şenol Güneş: Felaket gibi bir sonuç!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1'lik skorla kaybetti. Bu mücadele sonrası bordo-mavililerde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 21:48 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 21:55
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Şenol Güneş: Felaket gibi bir sonuç!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma hakkında Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Sahaya kazanmak için çıktık, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik. Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik. Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Rakibe uzak oynadık, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu. İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak...

Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus... 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak, hücum yapamamak... Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama burada tamamen dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz."

Rekor bonservis ödenmişti! En-Nesyri ayrılıyor mu?
Trabzonspor Rize'de kaybetti!
DİĞER
Emine Ün'e futbolcu damat! 19 yaşındaki Duru Kınay genç futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşkını duyurdu!
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi | Dara-2 kayıtları izletildi Arif Güran farklı kayıtlar olduğunu iddia etti
Adana'da kazanan Eyüpspor!
Hatayspor galibiyetle tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan sonunu getiremedi Milan sonunu getiremedi 21:57
Güneş: Felaket gibi bir sonuç! Güneş: Felaket gibi bir sonuç! 21:47
Pedro: Bu taraftar bunu hak etmiyor Pedro: Bu taraftar bunu hak etmiyor 21:32
"Fenerbahçe maçında darbe aldık" "Fenerbahçe maçında darbe aldık" 21:28
Çorum evinde Pendik'i yendi! Çorum evinde Pendik'i yendi! 21:24
Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü andı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü andı 20:26
Daha Eski
"Takımımıza güveniyoruz!" "Takımımıza güveniyoruz!" 20:04
Kanarya set vermeden kazandı! Kanarya set vermeden kazandı! 20:01
Bayern Münih tek golle kazandı Bayern Münih tek golle kazandı 19:30
Bayer Leverkusen son dakikalarda yıkıldı Bayer Leverkusen son dakikalarda yıkıldı 19:28
Şahin'in Dortmund'u deplasmanda mağlup Şahin'in Dortmund'u deplasmanda mağlup 19:27
G.Saray Samsun maçına hazır! G.Saray Samsun maçına hazır! 18:44