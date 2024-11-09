Trabzonspor'da Şenol Güneş: Felaket gibi bir sonuç!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma hakkında Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Sahaya kazanmak için çıktık, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik. Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik. Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Rakibe uzak oynadık, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu. İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak...

Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus... 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak, hücum yapamamak... Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama burada tamamen dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz."