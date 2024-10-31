Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara uyarı!

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor için bu maçın önemi çok farklı. Sezona Avrupa'dan elenmenin şokuyla başlayan ve tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e veren bordo-mavililer için bu kulvarda da işler iyi gitmedi. Geride kalan 10 haftada 12 puan toplayan ve zirvenin 16 puan gerisinde kalan Karadeniz devinde son Göztepe yenilgisi ise moralleri iyice alt üst etmiş, camiada da gelecek adına umutları azalmıştı.

MOTiVASYON ÇALIŞMALARI

Teknik direktör Şenol Güneş, cumartesi günü İzmir'deki 2-1'lik Göztepe mağlubiyeti sonrası "Bazı kararlar almamız gerekecek" diyerek kadro dışı sinyali vermişti. Ancak Fenerbahçe derbisi öncesi böyle bir karar alınmadı ve oyuncuların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Trabzonspor, bu anlamda pazar günkü derbiye 'bir maçtan daha fazlası' gözüyle bakıyor. Ezeli rakibini yenerek moral ve öz güven kazanmanın yanı sıra taraftarlarıyla da bütünleşmeyi arzuluyor.

GALIBIYET ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor'un derbideki en büyük gücü ise taraftarı olacak. Taraftarlarının desteğine böyle bir dönemde büyük ihtiyaç duyan bordomavililer, derbi galibiyetinin sürpriz olmayacağını ve normal bir sonuç olacağını düşünüyor. Şenol Güneş toplantılarda "3 puan almamız bize moral ve güven de getirir. Yapmak istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlar. Morali düzeltmek için kendi adımıza yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Galibiyete ihtiyacımız var" dedi.

PAPARA'DA YENİLMİYOR

Fırtına, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo- mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, Fenerbahçe derbisinde galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda yenilmezlik serisini 8 maç ve 205 güne taşıyacak.

GÜNEŞ SÜRDÜRDÜ

Ligin üçüncü haftasında gelen Şenol Güneş, iç saha yenilmezlik serisine devam etti. Ligde son 7 iç saha maçında kaybetmeyen Fırtına'nın serisinin 4 karşılaşması Güneş döneminde oynandı. Trabzonspor, başarılı hoca ile 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

İÇ SAHADA DAHA GOLCÜ

Karadeniz devi, ligde geride kalan 9 maç sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında 1'er, Kayserispor maçında 2, Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti. Deplasmanda Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.