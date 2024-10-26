Uğurcan Çakır: Mağlubiyetten dolayı utanç duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi. Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.