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Göztepe - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında, İzmir deplasmanında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Ligdeki ilk galibiyetini Başakşehir karşısında alan bordo-mavililer, Cihan Aydın'ın düdük çaldığı karşılaşmaya 'sezonun ilk deplasman galibiyeti' hedefiyle çıktı. Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 19:37
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Göztepe - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Ligde geçen hafta Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, İzmir deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor. Şenol Güneş yönetiminde, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almak isteyen bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Arif Boşluk, Mislav Orsic, Ali Şahin Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş ve sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Serkan Asan ile Enis Destan ise yer almadı.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana

Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Vişça, Banza.

Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Göztepe - Trabzonspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

29. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe 29. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer 13, ev sahibi Göztepe ise 5 galibiyet elde etti. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Karadeniz ekibi 42 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü. İzmir'de oynanan 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

ÇIKIŞ İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ

Fırtına, yükselişe geçmek için Göztepe ile oynadığı müsabakayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu durumu oyuncularına bir motivasyon unsuru olarak sunarken, hızlı oyun felsefesi ve daha fazla mücadele etme isteğiyle, Trabzonspor'u üst sıralara taşımayı hedefliyor.

HIZLI OYUN VE PRES

Şenol Güneş, takımın oyun anlayışını değiştirme kararıyla, oyuncularının hız ve çevikliğini ön plana çıkaracak bir sistem üzerinde duruyor. Hızlı paslaşmalar ve presle rakiplerini boğmayı hedefleyen 72 yaşındaki teknik adam, böylece maç içinde yüksek tempoda oynamayı planlıyor. Bu yeni strateji, takıma hem öz güven kazandıracak hem de taraftarların coşkusunu artırmayı hedefliyor.

HİÇ YENİLGİLERİ YOK

Bordo-mavililer, Göztepe maçına kilitlendi. İzmir ekibi, evindeki son 3 maçı kazanırken, Fenerbahçe karşısında ise 2. haftada 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getirmişti. Taraftarı önünde 10 puan toplayan Göztepe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmak isteyen Fırtına'da, Şenol Güneş ipleri sıkı tutuyor.

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