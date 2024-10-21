Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini elde ettiği Başakşehir maçıyla yeni bir sayfa açtı. Bordo-mavililer, Başakşehir karşısında önceki maçlara oranla daha çok gol pozisyonuna girerken, kalesinde de daha az pozisyon verdi. Galibiyet sonrası futbolcularını tebrik eden Şenol Güneş, "Kazanılması gereken bir müsabakaydı. Kazanmayı çok istedik ve bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu, yeni bir sayfa açtık" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, özellikle gol atma arzusu ve isteği nedeniyle oyuncularına teşekkür etti.