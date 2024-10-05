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Haberler Trabzonspor

Hatayspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Şenol Güneş'in öğrencileri Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor bu sonucun ardından 6. beraberliğini aldı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 21:30
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Hatayspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 8. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor'un tek golünü 14. dakikada Görkem Sağlam kaydetti.

Bordo-mavililerin golünü ise 48. dakikada Simon Banza attı.

Trabzonspor bu sonucun ardından 6. beraberliğini aldı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor 3, Trabzonspor ise 9 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi'in arka direğe sert ortasında yükselen Lundstram'ın dokunamadığı top auta çıktı.

30. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler sol tarafa hamle ederek topu kontrol etti.

35. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışı sağ kanatta kontrol eden Visca'nın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada ceza sahasına giren Lundstram'ın dışarı pasında topla buluşan Bardhi, Erce Kardeşlerin boşalttığı kaleye gönderdiği şutta kale sahası içinde Kilama topu engelledi.

48. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Bardhi'nin kullandığı köşe atışında yükselen Draguş'un kafayla kale alanına doğru gönderdiği topa bu kez yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

63. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giden Draguş'un yerden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler sağ tarafına uzanarak topu kornere çeldi.

81. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Draguş'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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