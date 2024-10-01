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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Simon Banza performansıyla beğeni topladı!

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, Konyaspor maçında attığı 2 golle beğeni toplandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 11:45
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Trabzonspor'da Simon Banza performansıyla beğeni topladı!

Sezon başında Portakiz'in Braga takımında 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor'a katılan Simon Banza, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada 2 gol atarak takımına rahat bir nefes aldırdı. Haftalardır galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, 126 gün sonra başarılı forvetin golleriyle 3 puana ulaştı. Banza, sahadaki bitiriciliği ve fizik gücüyle Konyaspor savunmasına zor anlar yaşattı.

HÜCUM GÜCÜNE KATKI SAĞLADI

Simon Banza'nın Konyaspor karşısında sergilediği performans, Trabzonspor taraftarlarından da büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Banza'nın takımının hücum hattındaki en önemli ismi olduğu dile getirildi. Biri penaltıdan olmak üzere 2 gole imza atan Banza, ilerleyen haftalarda için umut verdi.

RAKİP SAVUNMALARIN DENGESİNİ BOZUYOR

Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmaya yaptığı koşularla Trabzonspor'un hücum gücüne ciddi bir katkı sağlayan Banza, özellikle rakip savunmaların dengesi bozan oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücumdaki lideri olma yolunda ilerleyen golcü oyuncu, Trabzonspor'un bu sezon oynayacağı maçlarda kritik bir rol alacak.

Güneş'in taktiksel planlarında Banza'nın golcü kimliğinin yanı sıra takım oyununa katkı vermesi de önemli bir yer tutuyor.

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