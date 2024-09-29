TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE |Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile berabere kalan bordo mavililer, ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza

Konyaspor: Slowik, Nicola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Papara Park'taki karşılaşma beIN Sports 1' ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

FIRTINA SİFTAH İÇİN SAHADA

Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçından hem galibiyetle ayrılmak hem de 3 puanla tanışmak istiyor. Trabzonspor topladığı 5 puanla 14'üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46'sı Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 29, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

👉20 DAKİKADA TÜM VÜCUDU ÇALIŞTIRAN HAREKETLER | EVDE SPOR HAREKETLERİ