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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor - Konyaspor | CANLI (Süper Lig 7. Hafta)

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile berabere kalan Trabzonspor, ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı. Süper Lig'in 7. haftasında bordo mavililer, Konyaspor'u ağırlıyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçı haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 15:50
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Trabzonspor - Konyaspor | CANLI (Süper Lig 7. Hafta)

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile berabere kalan Trabzonspor, ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı. Süper Lig'in 7. haftasında bordo mavililer, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Bardhi, Nwakaeme, Banza

Konyaspor: Slowik, Nicola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16:00'da başladı. Papara Park'taki karşılaşma beIN Sports 1' ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

FIRTINA SİFTAH İÇİN SAHADA

Süper Lig'de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçından hem galibiyetle ayrılmak hem de 3 puanla tanışmak istiyor. Trabzonspor topladığı 5 puanla 14'üncü sırada yer alırken, konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 8'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46'sı Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 29, Konyaspor'un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

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