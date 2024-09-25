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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'dan şoke eden başlangıç! 44 yıl sonra...

Trabzonspor, 2014-15 sezonundan sonra ilk 5 maçlar itibariyle tarihinin en kötü ikinci sezon başlangıcını yaptı. Bu kara tablonun aynısını 1979-80 senesinde Zonguldakspor yaşamıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'dan şoke eden başlangıç! 44 yıl sonra...

Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da beraberlikle Fırtına, kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Söz konusu maçlarda sadece 3 gol atıp kalesinde de 3 gol gören Bordo Mavililer, 1979- 80 sezonundan beri yapılmayan bir istatistiğe imza attı. Zonguldakspor da ligde o dönem 5 kaçta 5 puan toplayabilmişti. 2014-15 sezonundan sonra en kötü ilk 5 haftalık serüven yaşanıyor. Söz konusu sezonda oynanılan ilk 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sadece 4 puan toplanabilmişti. Takvim'de yer alan habere göre, bu sezon ise 5 maçta 5 beraberlikle 5 puan alınabildi. Bordo-Mavililer attığı 3 golün ikisini maçların ikinci yarısında; bir golü ise ilk yarıda kaydetti. Fırtına sadece 2 maçta gol atabilirken 3 karşılaşmada da rakip fileleri sarsmayı beceremedi.

HAKEM EKİBİNE SERT TEPKİ

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından sert bir bildiri yayınlamıştı. Öte yandan BordoMavili taraftarlar da, bir dönem Trabzonspor'da da başkanlık yapan TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu, Gaziantep FK ile oynanan maçı dikkatli bir şekilde izlemeye davet etti.

EDIN VISCA GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş ile oynanan maçta Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Edin Visca, son iki karşılaşmada forma giyememişti. Bu süreçte takımı dışarıdan takip eden ve oldukça üzülen Bosna Hersekli yıldız "Dahagüçlü döneceğim. Bunu herkes görecek" dedi.

MALHEIRO REKOR KIRDI

Sezon başında kadroya katılan Pedro Malheiro, Gaziantep ile deplasmanda oynanan maçta kazandığı 7 top ile bir maçta bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu. Sezonun top kapma rekorunu kıran Portekizli faulden sebep iptal olan golün de hazırlayıcısıydı.

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