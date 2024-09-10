Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş maçı ve transfer konusuna dair önemli ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

"TÜM TÜRK ULUSUNUN BAŞI SAĞ OLSUN"

Üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olaylarından ötürü evlatlarımızı kaybediyoruz. Dün aldığımız bir habere göre, benim baba memleketim Sürmene'den Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun. Üzgünüz. Kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi ve huzur içinde bir Türkiye istiyoruz.

"TARAFTARLARA BU SICAK ORTAK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM."

Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum.

"İMZAYI BOŞ MUKAVELEYE ATTIK"

Hep Trabzon'da halkın içinde oldum. Başkanın projesini duyunca heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısında, toplumdaki durumundan çok sitayişle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık, bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı boş mukaveleye attık. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir. Önemli olan ruhla gönülle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. Zorluklarımız var. İlk aşamada tehir maçıyla birlikte 3 maçımız var. Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlıyor. Arkasından 1 ay çalışacağız. Devreye kadar herkesin beğeneceği bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz. İyi sonuçlar almak zorundayız.

Camia bir bütündür. Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, futbolcular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Bizi biz yapan, Trabzonspor'un 66'da başlayan 67'de kurulan ve bugünlere gelen bir camianın sadece sportif bir olay yaptığını düşünmüyorum. Ekonomik ve sosyal olarak şehrimize katkı yapmasını istiyoruz. Yeni gençlerimizi de üretip geliştirip yarıştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz zaman dışarıdan oyuncu alacağımızı başkanımız söyledi. Trabzonspor, Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor, Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya her yere ulaşıyor. Büyük bir kulüp havası var. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Şunun sözünü veriyorum, burada olmaktan dolayı mutluyum. Çok başarılar çok başarısızlıklar gördüm. Başarıları sizle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Zaman zaman tahta giydik, taş giydik ama gönüllere girmek çok önemli. Gönüllerinizde olduğumu, gönlümde olduğunuzu bilin. Sizler adına oynayan oyunculara destek olarak başarılı olalım. Allah yolumuzu açık etsin.

"GÜVENSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Bir tecrübem var tabii ki. Kaybetmeyi ve kazanmayı gördüm. Oldukça mesafe aldım. Trabzon'u ve Türk futbolunu biliyorum, Trabzonspor'un sıkıntılarını görüyorum. Anadolu'nun bağrından çıktı ve çok büyük başarılarla Trabzonspor tüm dünyaya kendini kanıtladı. Şampiyonluktan sonra kabul etmek lazım, her takım için yaşanabilir, dönüşüm olarak sıkıntı oldu. Beklenti büyüktü, karşılığı düşük oldu. Bu da kamuoyunda tartışmayı getirdi, özgüven sorunu oldu. Güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Kadroda büyük değişimler oldu. İdeal bir 11 çıkarmak istiyoruz. Yarışmak istiyoruz. Ligde puan kayıpları var. Avrupa'dan elendik. Şampiyonluk yarışında varız, bu hedefi kovalayacağız.

"BEN DAHİL HERKES DEĞİŞEBİLİR"

Hedefimiz takımı tanımak, devre arasına kadar en iyi şekilde yarıştırabilmek, eksikler varsa başkan da söylüyor en iyisini yapacağız diyor. Başaracak gücümüz var. Hiçbir medya mensubuna takım ve oyuncularla ilgili beyanatım olmadı. Trabzonspor'un artıları ve eksileri var, sorunları var, çözümleri var. Her oyuncu gidebilir, yeni oyuncular gelir. Burası Trabzonspor. Ben de dahil herkes değişebilir. Önemli olan sürekli başarıyı getirecek anlayışı getirmektir.

"İHTİYACA GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

Sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, sağlık heyeti her şey konuşulabilir. Ben de dahil hiç kimse Trabzonspor'un üstünde değil. İhtiyaca göre adam alacağız. Şu ana kadar sportif direktör konuşmamız olmadı. Teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Performans analisti olarak Trabzonlu bir arkadaş aldık, analizle ilgili alacağız.

GÜNEŞ'TEN TRANSFER VE ONUACHU AÇIKLAMASI

Şu an 14 tane yabancımız var. Transferi zaten başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Forvet tarafımıza Banza'yı aldık. Onuachu kesinlikle çok faydalı oldu ama ekonomik bir tarafı var. Teknik bir tarafı var. Oluşan duruma göre değerlendireceğiz, o veya bir başkası. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, oda bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir.