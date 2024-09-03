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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı. Bordo-mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 17:47
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in resmi olarak açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Değerli Trabzonsporlular, Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık. Trabzonspor'umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen 'bizden biri' olan Şenol Güneş hocamıza 'yuvana yeniden hoş geldin' diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Saygı ve sevgilerimle…

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