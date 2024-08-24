Haberler Trabzonspor

Gomez’e Gijon talip

Bordo mavili ekiple yolları ayrılan Maxi Gomez'in yeni durağı belli oluyor. El Gol Digital'in haberine göre Gijon, 28 yaşındaki Uruguaylı yıldızı radarına aldı. Geçen yılı Cadiz'de kiralık geçiren Gomez'in kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Daha önce Celta Vigo ve Valencia'da da oynayan tecrübeli oyuncu, bordo-mavili formayla ise 35 maçta 7 golde kalmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gomez’e Gijon talip
Bordo mavili ekiple yolları ayrılan Maxi Gomez'in yeni durağı belli oluyor. El Gol Digital'in haberine göre Gijon, 28 yaşındaki Uruguaylı yıldızı radarına aldı. Geçen yılı Cadiz'de kiralık geçiren Gomez'in kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Daha önce Celta Vigo ve Valencia'da da oynayan tecrübeli oyuncu, bordo-mavili formayla ise 35 maçta 7 golde kalmıştı.
F.Bahçe'den ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen’den Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: “Kaptanlığı bırakmadı, elinden alındı”
CHP'li İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: "3 ilçede riski alanlar imara açıldı!" | Takvim.com.tr fena yakaladı
G.Saray'da büyük tehlike!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den PFDK'ya itiraz Göztepe'den PFDK'ya itiraz 01:38
Körfez seriye taktı Körfez seriye taktı 01:35
Göztepe tek tek Göztepe tek tek 01:34
54 kişi için suçlama 54 kişi için suçlama 01:25
F.Bahçe’yi reddetti F.Bahçe’yi reddetti 01:24
Ertelemeli ceza geldi Ertelemeli ceza geldi 01:23
Daha Eski
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:20
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:20
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:19
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:10