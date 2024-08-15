Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Trabzonspor ve RAMS Başakşehir...

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, Avusturya ekibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu mücadelesinde İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde Gürcistan ekibi Iberia ile karşı karşıya geldi.

İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 ve sahasında 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. RAMS Başakşehir böylece üst tura yükseldi.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla eşleşti.