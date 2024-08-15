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Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Trabzonspor ve RAMS Başakşehir...

Temsilcilerimizin Avrupa kupaları için mücadeleleri devam ediyor. Son olarak, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bordo-mavililer böylece UEFA Avrupa Konferans Ligi için mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia'yı deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-0'lık skorla mağlup etti. İki takım, UEFA Konferans Ligi için play-off turu oynayacak. İşte Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rakipleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 23:58
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Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Trabzonspor ve RAMS Başakşehir...

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, Avusturya ekibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu mücadelesinde İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesinde Gürcistan ekibi Iberia ile karşı karşıya geldi.

İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 ve sahasında 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı. RAMS Başakşehir böylece üst tura yükseldi.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla eşleşti.

Türk Telekom
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