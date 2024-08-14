TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız

Temsilcimiz Trabzonspor perşembe günü Avusturya ekibi Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak.

Bu kritik mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve Okay Yokuşlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

"TÜM PLANLARIMIZ TUR ÜZERİNE"

"Resmi müsabaka olarak Avrupa'da 4., toplamda 5. maçımız. İlk maçı kendi sahamızda kaybettik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor, tüm planlarını kazanma ve tur üzerine yapmıştır. Maçın önemini biliyoruz. Umarım iyi bir oyun ve kazanarak devam ederiz."

"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Sezona başladık, transferlerimiz geliyor. Daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için hedef en büyük hedefler peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle birlikte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Sizden, taraftarlarımızdan ekstra bir zaman istemedim, istemeyeceğim. İkinci kez geldiğimde Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yoktu. Ulaşılabilir hedef 3.'lüktü ve bunu yakaladık. Ve kupada finalde kaybettik. Şampiyonluk ve Süper Kupa kazandık. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken, kendimle ve oyunla ilgili eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyunla ilgili eleştirilere en açık teknik direktörlerden birisiyim. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medya kullanmıyorum ama profesyonellerim takip ediyor. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Haksızlığa uğradığıma düşünüyorum. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor."

"HARİKA BİR TAKIM OLACAĞIZ"

"Bu takım çok iyi bir takım olacak. Bunu da görecekler. Eksiklerimiz tamamlandığında, harika bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz."