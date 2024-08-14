Haberler Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında perşembe günü Rapid Wien'e konuk olacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:37 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:55
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız

Temsilcimiz Trabzonspor perşembe günü Avusturya ekibi Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak.

Bu kritik mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve Okay Yokuşlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

"TÜM PLANLARIMIZ TUR ÜZERİNE"

"Resmi müsabaka olarak Avrupa'da 4., toplamda 5. maçımız. İlk maçı kendi sahamızda kaybettik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor, tüm planlarını kazanma ve tur üzerine yapmıştır. Maçın önemini biliyoruz. Umarım iyi bir oyun ve kazanarak devam ederiz."

"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Sezona başladık, transferlerimiz geliyor. Daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için hedef en büyük hedefler peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle birlikte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Sizden, taraftarlarımızdan ekstra bir zaman istemedim, istemeyeceğim. İkinci kez geldiğimde Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yoktu. Ulaşılabilir hedef 3.'lüktü ve bunu yakaladık. Ve kupada finalde kaybettik. Şampiyonluk ve Süper Kupa kazandık. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken, kendimle ve oyunla ilgili eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyunla ilgili eleştirilere en açık teknik direktörlerden birisiyim. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medya kullanmıyorum ama profesyonellerim takip ediyor. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Haksızlığa uğradığıma düşünüyorum. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor."

"HARİKA BİR TAKIM OLACAĞIZ"

"Bu takım çok iyi bir takım olacak. Bunu da görecekler. Eksiklerimiz tamamlandığında, harika bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz."

Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken...
DİĞER
SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE Real Madrid Atalanta maçı | TRT 1 canlı yayın izle ile Real Madrid Atalanta maçı izle
GÜRZ-7'den kırmızı listeye çizik! PKK'lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı!
Casemiro transferinde sıcak gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... 18:28
Avcı konuşuyor | CANLI Avcı konuşuyor | CANLI 18:10
"Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" "Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" 17:51
Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! 17:01
Juventus'ta sözleşme feshedildi! Juventus'ta sözleşme feshedildi! 16:47
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 16:46
Daha Eski
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! 16:23
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! 16:19
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sürpriz hamle! 15:54
Manisa FK'dan orta sahaya takviye Manisa FK'dan orta sahaya takviye 15:31
Casemiro transferinde sıcak gelişme! Casemiro transferinde sıcak gelişme! 15:31
G.Saray'a engel olamayacaklar" G.Saray'a engel olamayacaklar" 14:40