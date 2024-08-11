Trabzonspor ilk sıraya onu aldı! Orta sahaya Josh Brownhill

Orta saha hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiltere'de Burnley forması giyen Josh Brownhill transfer listesine dahil edildi. 28 yaşındaki İngiliz yıldızın Burnley'den ayrılmak istediği kaydedildi. Orta sahada 6 ve 8 numara olarak görev yapabilen Brownhill, iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Championship'e düşen Burnley, ekonomik olarak bir darboğazda olduğu için kadrosundaki bazı oyuncuları elden çıkarmak istiyor.

Brownhill'in de satılmasına İngiliz kulübünde sıcak bakılıyor. Kariyeri boyunca İngiltere ve Britanya dışına hiç çıkmayan tecrübeli orta saha kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu sebeple İngiliz yıldıza Trabzonspor ile Avrupa'da oynama fikri cazip geliyor. 4 yıldır Burnley forması giyen Josh Brownhill, 167 resmi maça çıktı, 14 gol atıp 17 de asist yaptı.

Kariyeri boyunca 4 farklı takımda forma giyen Josh Brownhill, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. Mevcut kulübü Burnley'de 4 senede 167 maça çıkan Brownhill, Bristol City'de de 161 karşılaşmada boy göstermişti.

BURNLEY'NİN KAPTANI

Fırtına'da gündeme gelen Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Burnley'nin takım kaptanı olan İngiliz orta saha, taraftarlar tarafından da çok sevilen bir isim.

MANU'DA YETİŞTİ

Josh Brownhill futbolculuk kariyerine M.United altyapısında başladı. 2012'de Alex Ferguson'un Manchester United'daki son döneminde altyapıda bulunan Brownhill, daha sonra Preston'a transfer olmuştu.