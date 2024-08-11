Haberler Trabzonspor

Sivasspor 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına çıktı. Bu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:21
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Cihan'ın gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

20'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Draguş'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'in şutunda top üstten auta gitti.

25'inci dakikada orta sahada top kaybı sonrası aniden gelişen Sivasspor atağında Turgunboev ceza sahası içerisine kadar topu sürerek geldi. Turgunboev boşta olan Manaj'ı gördü, bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

30'uncu dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Bardhi geçti. Bardhi'nin sert şutunda kaleci Nikolic gole izin vermedi.

37'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Pritchard'ın sert şutunu kaleci Uğurcan güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

50'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pritchard ceza sahası içerisinde Turgunboev'i gördü. Turgunboev'in şutunda top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

61'inci dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı kornerden sonra Emrah'tan pası alan Murat son çizgiden ortasını yaptı. Arka direğe inen topa Uğur sol ayağının üstü ile vuruşunu yaparak uzak köşeyi düşündü. Üst direğe çarpan top auta gitti.

66'ncı dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, kaleci Uğurcan'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

81'inci dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa ceza yayı bölgesinden Pritchard ayak içiyle sert vurdu, Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon
DİĞER
Yasemin Allen’den sörf şov! Fit fiziğiyle dikkat çekti!
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez!
Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama... Bronckhorst: Kupanın keyfini çıkardık ama... 21:32
Iğdır FK deplasmanda kazandı! Iğdır FK deplasmanda kazandı! 21:29
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 21:13
Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! Teksüt Bandırmaspor 10 kişiyle 3 puanı aldı! 19:15
Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE 18:47
Milliler 12. bitirdi Milliler 12. bitirdi 18:45
Daha Eski
Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! Avcı: Bu tür değişiklikler olacak! 18:40
Samsunspor - Beşiktaş | CANLI Samsunspor - Beşiktaş | CANLI 18:27
Samsunspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! Samsunspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 18:06
Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru! Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru! 17:49
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 17:30
Sivasspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! Sivasspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:18