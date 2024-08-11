Sivasspor 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

5'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Cihan'ın gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

20'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Draguş'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'in şutunda top üstten auta gitti.

25'inci dakikada orta sahada top kaybı sonrası aniden gelişen Sivasspor atağında Turgunboev ceza sahası içerisine kadar topu sürerek geldi. Turgunboev boşta olan Manaj'ı gördü, bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

30'uncu dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Bardhi geçti. Bardhi'nin sert şutunda kaleci Nikolic gole izin vermedi.

37'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Pritchard'ın sert şutunu kaleci Uğurcan güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

50'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Pritchard ceza sahası içerisinde Turgunboev'i gördü. Turgunboev'in şutunda top üstten auta gitti.

54'üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

61'inci dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı kornerden sonra Emrah'tan pası alan Murat son çizgiden ortasını yaptı. Arka direğe inen topa Uğur sol ayağının üstü ile vuruşunu yaparak uzak köşeyi düşündü. Üst direğe çarpan top auta gitti.

66'ncı dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, kaleci Uğurcan'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

81'inci dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa ceza yayı bölgesinden Pritchard ayak içiyle sert vurdu, Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.