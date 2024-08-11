Abdullah Avcı: Bu tür değişiklikler olacak!

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Trabzonspor ilk hafta Sivasspor'a konuk olurken bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Yeni sezon Türk futbol ailesine hayırlı olsun. Güzel duygularla başladığımızı güzel duygularla bitirmek istiyoruz. Sporun iyileştirme gücü var. Dilimizi ve üslubumuzu doğru kullandığımız zaman bu oyununun herkese katkısı olacak.

Ligi erken açanlardanız. Bu seneye başlarken heyecanım çok yüksek. Kadronun genel yapısı, gelen oyuncuların durumu, Trabzonspor'un büyüklüğü heyecanımı artırıyor. Trabzonspor'un önü çok açık. Sağduyulu taraftarlar destek verdiklerinde karşılığını alacaklarını iyi biliyorum. Eleştiri muhakkak olacak. Onlar da Trabzonspor'un iyiliğini istiyorlar. Biz de aynı şekilde istiyoruz.

Okay Yokuşlu, Türk futbolunu Avrupa'da temsil etmiş milli bir oyuncumuz. Bize de hazır geldi. Kadrodaki bu tür değişiklikler zaman içinde olacak. Bir şeylerin oturması için maç kazanmak gerekiyor. Umarım bugün bunun karşılığını alırız.