Bordo mavililer, forvet transferi kadar orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen bir 8 numara üzerinde duruluyor. Transferde ana planda Muhammed Cham'ın ismi ilk sıralarda duruyor.

Orta saha takibi İtalya basını, bordo mavililerin Divock Origi ile ilgilendiğini yazdı. Milan'dan ayrılacak 29 yaşındaki forvetin Trabzonspor'un takibinde olduğu öne sürüldü.

SİVAS MESAİSİ BAŞLADI

Fırtına'da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı. Rapid Wien karşılaşmasında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenman programını uygulayarak günü tamamladı.