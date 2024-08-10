Haberler Trabzonspor

Orta saha takibi

Bordo mavililer, forvet transferi kadar orta sahaya da takviye yapmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta saha takibi

Bordo mavililer, forvet transferi kadar orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen bir 8 numara üzerinde duruluyor. Transferde ana planda Muhammed Cham'ın ismi ilk sıralarda duruyor.

Orta saha takibi İtalya basını, bordo mavililerin Divock Origi ile ilgilendiğini yazdı. Milan'dan ayrılacak 29 yaşındaki forvetin Trabzonspor'un takibinde olduğu öne sürüldü.

SİVAS MESAİSİ BAŞLADI

Fırtına'da, Sivasspor maçı hazırlıkları başladı. Rapid Wien karşılaşmasında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenman programını uygulayarak günü tamamladı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu!
REKLAM
DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! “Sanki babasının kopyası”
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı
F.Bahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! F.Bahçe'de Amrabat coşkusu! 00:55
Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri Okan Buruk'tan Batshuayi sözleri 00:53
Zaha'nın yeni adresi belli oldu! Zaha'nın yeni adresi belli oldu! 00:53
G.Saray sezona galibiyetle başladı! G.Saray sezona galibiyetle başladı! 00:53
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor! 00:53
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 00:53
Daha Eski
Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı! 00:52
Beşiktaş'ta flaş ayrılık Beşiktaş'ta flaş ayrılık 00:52
Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası Eski F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a! Günün transfer bombası 00:52
Kerem cephesinden Moskova açıklaması! Kerem cephesinden Moskova açıklaması! 00:52
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 00:52
Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı... Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı... 00:52