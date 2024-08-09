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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 14:08
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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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