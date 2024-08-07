Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan, Savic ve Okay Yokuşlu açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Ozan Tufan, Rapid Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Her tur yukarıya doğru çıktıkça rakipler de zorlaşacak. Avusturya'nın köklü kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Daha organize, daha planlı, top rakipteyken şiddetli şekilde baskı yapıp yönlendirme yapabilen, topun arkasına geçebilen bir takımlar. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Geçen haftadan bu zamana kadar savunmada ve hücumda bütün konu başlıklarına çalıştık. Son antrenmanda duran toplarımızı da çalışıp günü kapatacağız. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçtan üzerine koyduğumuz, taraftarımızın desteğiyle beraber iyi bir oyunla yukarıya doğru devam etmek istiyoruz."

"STEFAN SAVIC VE OKAY YOKUŞLU TAKIMA KATILDI. KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR MU?"

"55 maç planlıyoruz. Bu 55 maçta dokunuşlar performansa, rakibe, oynayacağımız formasyona göre değişiklikler muhakkak olacak. Maçta da bununla ilgili dokunuşlar olacak. Ekip halinde plan yapıyoruz. En iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Zaman zaman iyi oynayacağız, zaman zaman duraklamalar olacak. Bu böyle bir oyun. Her zaman yukarı seyredemeyebilirsin. Hatalar bu işin parçası. Oyunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz."

İŞTE OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ:

"İlk turdaki galibiyetler bizim için önemliydi. Futbolda galibiyet serisini sürdürmek çok önemli. Yarın zor bir maç olacak. Hafta içinde hocamızın bize verdiği direktiflerle iyi çalıştık. Sahada bunları doğru şekilde yansıtırsak avantajı elimize alabileceğimizi düşünüyorum. O gücümüz ve potansiyelimiz var. Çok güzel ekibimiz var."

"İLK MAÇINDA NELER HİSSETTİN?"

"Öncelikle yıllardır milli takımla beraber oynadığım takım arkadaşlarımla birlikte aynı kulüpte beraber oynamak terletmek güzel bir his. Adaptasyon adına sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Burada önemli olan şehrin, taraftarın ve takım arkadaşlarımın birbirimize güveni olduğu sürece bizim yapamayacağımız şey yok. Bütün şampiyonlukların iyi bir arkadaşlıktan geldiğini görüyoruz. Bu senenin gayet olumlu geçeceğini düşünüyorum.

"İlk maçımda kendimi hazırlık maçlarına göre daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Yolumuz uzun, önümüz açık. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz."