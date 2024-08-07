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Trabzonspor Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan galibiyet alarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:01
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Trabzonspor Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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