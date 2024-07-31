Haberler Trabzonspor Bilet için tek gişe yetmedi

Bilet için tek gişe yetmedi

Trabzonspor'dan Ruzomberok maçı bilet satışları için açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Bilet için tek gişe yetmedi

Trabzonspor'dan Ruzomberok maçı bilet satışları için açıklama geldi. Özellikle gurbetçi taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgisi olduğu gözlenirken, Papara Park'ta tek gişe çalışması ve taraftarların sıcak altında kuyrukta beklemesi, zaman zaman tepkilere neden oldu. Diğer gişeler için yönetime çağrı yapıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bordo mavililer, tek gişenin çalışması ile ilgili açıklama yaptı: Passolig satın alma işlemlerinin gişelerden yapılması yoğunluğa neden olmaktadır. Yoğunluğu engellemek amacıyla işlemleri passolig.com.tr'den gerçekleştirebilirsiniz.

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