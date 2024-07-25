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Ruzomberok 0-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Slovakya ekibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 21:25 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 21:35
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Ruzomberok 0-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına Slovakya'da avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MFK Ruzomberok Stadyumu'nda oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert düdük çaldı. Bastian Dankert'in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ile Rene Rohde üstlendi. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Trezeguet ve 90+1'inci dakikada Cihan Çanak kaydetti.

Bu mücadelenin rövanşı 1 Ağustos Perşembe günü Trabzonspor'un ev sahipliğine oynanacak.

UĞURCAN KURTARIŞLARIYLA DAMGA VURDU!

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır galibiyette önemli rol oynadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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