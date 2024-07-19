Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuru Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. pic.twitter.com/LphBbfdZLJ— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) July 19, 2024