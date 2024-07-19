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Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ile yollar ayrıldı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile yolların ayrıldığını açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:46 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:51
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Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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