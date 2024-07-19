Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, İspanyol stoper Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.