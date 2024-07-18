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Trabzonspor Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da sağ bek konusunda mutlu sona ulaşıldı. Bordo-mavililer, Boavista'dan Pedro Malheiro ile anlaşmaya vardı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 00:47 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 00:51
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Trabzonspor Pedro Malheiro ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Thomas Meunier'in ayrılığı sonrası yeni sağ beki için harekete geçti.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bordo-mavili takım, Boavista forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Malheiro, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için y19 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye gelecek.

SEZON PERFORMANSI

Boavista ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Portekizli sağ bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Boavista'ta geçen sezon 25 maçta süre bulan Malheiro, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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