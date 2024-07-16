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15 Temmuz mesajı

Karadeniz devi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bordo- mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: ''15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz''

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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15 Temmuz mesajı
Karadeniz devi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bordo- mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: ''15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatan müdafaası yolunda canını veren tüm şehitlerimizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz''
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