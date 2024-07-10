Abdullah Avcı'dan Onuachu müjdesi!

Nasıl bir oyun olacak? Trabzonspor'un tarihinden bu zamana kadar vazgeçmeyen, inadıyla şampiyonluklar kazanan daha akıllı, daha planlı, aklını duygusuyla birleştiren, vazgeçmeden bunu yakalayan, topa sahip olduğunda da daha üretken bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Buna göre oyuncular seçtik. Taraftarımız bundan keyif alacak.

SZALAI DURMUŞ DURUMDA

Abdullah Avcı: "Attila Szalai, Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette. Ancak ilgilendiğimiz bir futbolcu."

DAHA AGRESİF DAHA TEMASLI BİR TAKIM

AVCI: Şampiyon olduğumuz sene puan ortalaması neyse daha yükseğini hedefleyeceğiz. Ben bu yörenin çocuğu olarak Trabzon'un ne istediğini biliyorum. Daha böyle agresif, daha temaslı, rakibini rahatsız eden, oyun içinde vazgeçmeyen, topu alınca pozitif bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için antrenman metotlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu profillerini ona göre seçtik.

OZAN TUFAN ÖNEMLİ BİR FİGÜR

AVCI: "Ozan Tufan'ı alırken 3-4 sene evvel şampiyon olduğumuzda Dorukhan da böyleydi. Sağ bek, stoper, iç orta saha oynatabiliyorsun. Ozan Tufan, Türk futbolunun çok önemli figürlerinden birisi. Gerçek değerini bulamadı. Milli takım, büyük takım, yurt dışı, kaptanlık... Şöyle bir şey olursa Ozan'ı orada kullanırım, burada kullanırım diyorsun. Draguş önde 3 mevkide oynuyor. Nwakaeme hem dışarıda hem içeride oynuyor. Hem ekonomik olarak hem oyundaki düşüncemizi daha esnek kılabiliyor.

6 TRANSFERİMİZ VAR

Abdullah Avcı: Transfer olan 6 tane oyuncumuz var. Onların adaptasyonu açısından önemli bir dönem. Trabzonspor'un, bizim oyun felsefemizi verebilmek, oyuncuların arasındaki iletişimi sağlayabilmek için avantaj gibi duruyor. Rekabet içinde bir takım oluşturursanız avantaj. Bu dinlemeleri, çalışmaları, maçlardaki değişiklikleri doğru planlarsak avantaj olur. Planı yaptık, uygulaması iyi gidiyor.

HOCALIĞA YENİ BAŞLAMIŞ GİBİYİM

Trabzonspor'da olmaktan son derece mutluyum. Özellikle bugün 2-3. haftaya girerek kendimi arınmış, yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış gibi heyecanım yüksek. Her çalışmanın içine giriyorum. Bu enerji ile camianın verdiği destekle beraber daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.

DRAGUŞ KAMPA KATILACAK

Draguş 12'sinde bizle olacak. Geçen haftaya kadar maç oynadı. Tatile ihtiyacı var. Kaptan Uğurcan 18'inde Trabzon'da bizimle olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. 6 transfer yaptıklarını belirten bordo mavili hoca, "Ben bu yörenin çocuğu olarak Trabzon'un ne istediğini biliyorum. Daha böyle agresif, daha temaslı, rakibini rahatsız eden, oyun içinde vazgeçmeyen, topu alınca pozitif bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için antrenman metotlarında değişiklikler yaptık. 3 oyuncu daha gelirse takımım daha iddialı olacak. Başkanımız Ertuğrul Doğan büyük fedakarlıkla çalışıyor. Stoper mevkisine, orta sahaya ve forvete takviye planlıyoruz. Bu sır değil zaten. Ama kulübün şartlarını düşünmemiz şart. Fedakarca çalışan Başkan Doğan'a yardımcı olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

FACETIME'DAN KONUŞUYORUM

Avcı taraftarın merakla beklediği Paul Ohuachu için de şunları söyledi: "Paul Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız." Başarılı hoca, transfer sürecine katkıları ile ilgili de "Facetime'da oyunculara samimi, dürüst şekilde konuşuyorum. Trabzonspor tarihini anlatıyorum. Oyun felsefesini anlatıyorum. İletişimimi anlatıyorum. Oyun planlarımı anlatıyorum. Maçlara nasıl hazırlandığımızı, 1 hafta boyunca ne yaptığımızı anlatıyorum. Bu sene bir oyuncu, '8-10 soru hazırlamıştım, hepsine cevap verdin' dedi. Oyuncularıma gerçekçi bir şekilde bunları anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

MEUNİER 18'İNDE GELECEK

Meunier, hazırlık maçında Belçika Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı. Oradan aldığımız bilgiler, çalışmaları düne kadar Stuttgart'ta devam etti. Belçika devam etseydi oynama ihtimali olabilirdi. Cuma günü ilk defa eşiyle tatile çıktı. 18'inde bizle beraber start verecek. İlk maçta bizle mi olacak, o zaman karar vereceğiz.