Nwakaeme yarın geliyor

Yeniden bordo mavili formayı giyecek olan Nwakaeme'nin Trabzon'a geliş tarihi belli oldu. Önceki hafta sosyal medya hesabından "Yeniden Trabzonspor'dayım" mesajını gönderen Nijeryalı futbolcunun yarın Trabzon'a gelmesi planlanıyor. Daha önce Macaristan kampına katılacağı kaydedilen 35 yaşındaki sol kanadın Trabzon'da taraftarlarla buluşup ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla birlikte Macaristan'a gideceği öğrenildi. Taraftarların Nwakaeme'ye Trabzon Havalimanı'nda büyük bir karşılama töreni yapması bekleniyor.