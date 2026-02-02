Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada, Pazartesi akşamı Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesinde bir başka pahalı puan kaybı yaşamamak adına sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele öncesinde geri sayım sürerken, futbolseverler "Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri kadar, iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri, teknik direktörlerin taktik tercihleri ve maçta öne çıkması beklenen oyuncular da yakından takip ediliyor.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Kocaelispor'a konuk olacak. İki ekip arasındaki rekabette sarı-lacivertlilerin 21'e 7 galibiyet üstünlüğü var. Kocaelispor Fenerbahçe maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı FOTOMAÇ.com'dan da canlı takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Agyei, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.

FENERBAHÇE'DE BASKI ARTIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda önemli bir baskı altında. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik iki puan bıraktı. Bu sonuç, Galatasaray'ın puan farkını üçe çıkarmasına neden oldu.

AVRUPA'DA MORALLER BOZUK

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya'da FCSB ile 1-1 berabere kalarak beklentilerin altında kaldı. Avrupa arenasında yaşanan bu puan kaybı moralleri düşürse de teknik ekip, Süper Lig'deki hedefler doğrultusunda önceliği lige vermiş durumda.

KOCAELİSPOR MAÇI "MUTLAK GALİBİYET" NİTELİĞİNDE

Sarı-lacivertliler için Kocaelispor deplasmanında alınacak olası bir puan kaybı, şampiyonluk umutlarına ciddi darbe anlamına gelebilir. Bu nedenle karşılaşma, Fenerbahçe adına kazanılması gereken maç olarak görülüyor. Teknik heyeti rahatlatan en önemli unsur ise takımın üst düzey deplasman performansı.

DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 deplasman maçında yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son iki deplasman lig maçında rakip ağlara üçer gol gönderdi.

BERABERLİKLER ALARM VERİYOR

Süper Lig'de bu sezon yenilgi almayan tek takım konumundaki Fenerbahçe (12 galibiyet, 7 beraberlik), buna karşın çok sayıda beraberlik alması nedeniyle eleştiriliyor. Ligde sarı-lacivertlilerden daha fazla beraberliği bulunan yalnızca üç takım yer alıyor. 19 maçta 43 puan toplayan Fenerbahçe, üst sıralardaki yerini koruyor.

KOCAELİSPOR İÇ SAHAYA GÜVENİYOR

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Körfez temsilcisi, kazandığı puanların 18'ini iç sahada elde etti. Yeşil-siyahlılar, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

