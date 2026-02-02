Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan isimlerden birisi haline gelen Jhon Duran ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni takımını duyurdular. İşte tüm detaylar...
Bu anlamda başka takıma transferi gündemde olan Jhon Duran ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı.
Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek. Kadıköy ekibinin ayrılığı yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Duran, sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 21 maça çıktı.
22 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırırken 3 asist katkısı sundu.
