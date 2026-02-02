CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan isimlerden birisi haline gelen Jhon Duran ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yeni takımını duyurdular. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 10:10
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kış transfer döneminde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Kanarya'da Sidiki Cherif transferinin ardından takıma katılacak yeni isimler büyük merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Bu anlamda başka takıma transferi gündemde olan Jhon Duran ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Son olarak A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek. Kadıköy ekibinin ayrılığı yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Duran, sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 21 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

22 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırırken 3 asist katkısı sundu.

