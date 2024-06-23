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Kiralıklar dönüyor
Bordo-mavili takımda kiralıktan dönen oyuncular şu şekilde: Teklic (Karagümrük), Kourbelis (Karagümrük), Arda Akbulut (1461), Süleyman Cebeci (68 Aksaray), Lahtimi (Wydad AC), Gomez (Cadiz), Hakan Yeşil (1461), Murat Cem Akpınar (Sakarya), Emirhan Zaman (1461), Caner Uzun (Sebat), Veysel Sönmezsoy (Sebat), Hakan Aydın (Sebat), Serkan Asan (Pendik).
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