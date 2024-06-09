TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Scott McKenna hamlesi

Forvet ve stoper bölgesi için temaslarını hızlandıran Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim daha girdi: Scott McKenna... Nottingham Forest ile kontratı biten ve boşa çıkan 27 yaşındaki İskoç stoper, geçen sezon Kopenhag'da kiralık forma giydi. Başarılı sol stoperin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 1.89 boyundaki oyuncu için top teknik direktör Abdullah Avcı'da. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde yönetimin hemen temaslara başlayacağı öğrenildi.

STOPERLERDE DEĞİŞİM

Abdullah Avcı, savunmanın merkezine direkt katkı sağlayacak kaliteli 2 isim istiyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve özellikle stoper bölgesindeki şişkinlik Trabzonspor yönetiminin işini zorlaştırıyor. İskoçya Milli Takımı'nın formasını 33 kez giyen futbolcunun menajeriye görüşmelerin başladığı dile getiriliyor. Karadeniz devi hem Denswil hem de Fernandez'in sözleşmelerinden acilen kurtulmak istiyor. Avcı, Batista Mendy'yi bu sezon birçok maçta stoperde oynatmak zorunda kalmıştı.