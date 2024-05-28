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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmalarına seri başı olarak giden bordo-mavilileri, Yunan ekibi Panathinaikos ve Wisla Krakow gibi önemli rakipler bekliyor olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'i üçüncü tamamlayan Trabzonspor'un Avrupa Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmalarına seri başı olarak katılması kesinleşti. Buna göre Karadeniz devinin muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte rakipler: Tobyl Qostanai (turlarsa) (Kazakistan), Kilmarnock (İskoçya), Silkeborg IF (Danimarka), Panathinaikos (Yunanistan), Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (turlarsa) (Polonya), Paphos FC (turlarsa) (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Paksi FC (turlarsa) (Macaristan)

KURA 19 HAZİRAN'DA

Ayrıca Maribor'un seri başı veya muhtemel rakip olup olmayacağı perşembe akşamı İsrail Kupası şampiyonuna göre belli olacak. İsrail Kupasını eğer H. Beer Sheva kazanırsa muhtemel rakiplerden birisi Maribor değil de Maccabi Petah Tikva olacak. Bu arada rakiplerin belli olacağı kura çekimi 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek ve ilk karşılaşma 25 Temmuz'da ikinci karşılaşma ise 1 Ağustos tarihinde oynanacak. Fırtına, sezonu 1 Temmuz'da açıyor.

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