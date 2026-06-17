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Haberler Göztepe Göztepe, Salem Bouajila'yı 2031'e kadar renklerine bağladı!

Göztepe, Salem Bouajila'yı 2031'e kadar renklerine bağladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, UEFA Gençlik Ligi'nde 17 gol atan genç yıldız Salem Bouajila'nın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatırken, 3 sezonluk kalecisi Mateusz Lis'le yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 10:58
Göztepe, Salem Bouajila'yı 2031'e kadar renklerine bağladı!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Göztepe, genç golcüsü Salem Bouajila ile sözleşme yenilerken, kalecisi Mateusz Lis'le resmen yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, adını UEFA Gençlik Ligi'ne yazdırıp tarihi bir başarı elde eden U19 Takımı'nın yıldızı Salem Bouajila'nın sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2031 yılına kadar uzattı. Göztepe yönetimi sezonun ilk yarısında A takımda, ikinci devresinde ise U19 takımında görev yapan Tunus asıllı Finlandiyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, sezonun ilk yarısında A takımımızda, ikinci yarısında ise U19 takımımızda kiralık olarak forma giyen genç oyuncumuz Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazanan U19 takımımızda geride kalan sezonda 17 gol kaydeden Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanan Göztepe'miz, oyuncumuzun 1 yıl kulüp opsiyonlu olmak üzere 2030+1 yılına kadar sarı-kırmızı formamızı giymeye devam etmesini sağlamıştır. Salem'e sarı-kırmızı formamız altında nice başarılar diliyor, birlikte daha birçok güzel anı paylaşmayı temenni ediyoruz" denildi.

LECH POZNAN'LA İMZALADI

Göz-Göz, 3 sezondur kalesini koruyan Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'le ise yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Lis, sezon bitiminde görüşmeye başladığı Polonya temsilcisi Lech Poznan'a gitti. Deneyimli file bekçisi sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara veda ederken, Göztepe Kulübü'de yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Oyuncumuz Mateusz Lis'in, Polonya kulübü Lech Poznań'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Mateusz Lis'e kulübümüze verdiği emekler, sahadaki liderliği ve katkıları için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Lis, 1'inci ve Süper Lig'de Göztepe ile 99 müsabakaya çıktı. Lis, Türkiye kariyerinde 2021-2022 sezonunda Altay'da da forma giydi.

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