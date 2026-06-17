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Haberler Yüzme Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da tarihi birincilik!

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da tarihi birincilik!

17 yaşındaki milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'nın en zorlu açık deniz yarışlarından Capri-Napoli'de 28 kilometrelik parkuru 9 saatte tamamlayarak birinci oldu ve tarihe geçti. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 10:24
Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da tarihi birincilik!

Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.

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