BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR 11'LER BELLİ OLDU Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek Trabzonspor:Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.

5 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.

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