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Abdullah Avcı'dan mecburi değişiklik! İşte Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün, düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u Papara Park'ta konuk ediyor. Bordo-mavili ekip kazarak ligdeki üçüncülük konumunu sağlamlaştırma adına önemli bir adım atmak istiyor. Abdullah Avcı, son oynanan Karagümrük maçına göre kadroda mecburi bir değişiklik yapacak. İşte Trabzonspor - İstanbulspor maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Abdullah Avcı'dan mecburi değişiklik! İşte Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i

igde oynanan son Samsunspor maçında şok bir yenilgi alarak kalan haftalarda üçüncülük koltuğunu sağlamlaştırma konusunda istediği avantajı yakalayamayan Trabzonspor, İstanbulspor'u mağlup ederek üçüncülük konumunu korumak istiyor. Karadeniz devinde sakatlığı bulunan Trezeguet ve Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı olan Berat Özdemir bugün yok.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Karadeniz devinde İstanbulspor sınavı öncesi Baniya, Mendy, Uğurcan, Bardhi ve Onuachu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular bugün kart görmeleri halinde Başakşehir ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KADRODA MECBURİ DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Abdullah Avcı, hafta içerisinde kupada 4-0 kazanılan Karagümrük maçı kadrosunu önemli oranda koruyacak. Tecrübeli hocanın kart cezalısı olan Berat Özdemir'in yerine Bardhi'yi geri çekmesi ve ofansif orta sahada da Pepe'ye görev vermesi bekleniyor. Karagümrük sınavında sakatlık yaşayan Onuachu da forma giyebilir.

AVCI'DAN REHAVET UYARISI

Teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı öncesi oyunculara rehavet uyarısında bulundu. Bordo-mavili hoca, İstanbulspor'un bulunduğu konuma rağmen son haftalarda iyi bir futbol oynamaya çalıştığını vurgulayarak, "Rakibe saygı bizim en önemli unsurlarımızdan birisidir. Herhangi bir rehavete kapılmadan sahada savaşacağız. Taktik anlayışa bağlı kalarak kazanmamız gerek" dedi.

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Coly, Simon Deli, Duhaney, Ali Yaşar, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan

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