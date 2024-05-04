Trabzonspor galibiyet için sahada! İşte Abdullah Avcı'nın Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Karadenız devi, Süper Lig'in 35'inci haftasında bugün Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Süper Lig'de 58 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek 3'üncülükteki yerini koruyup seri yapmak istiyor. Ligde son iki maçında Kayserispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı ise 4-2 mağlup eden ve bordo-mavililer, seriyi devam ettirmek istiyor. 39 puanla 13'üncü sıradaki Samsunspor ise evinde galip gelerek küme hattından iyice uzaklaşmak, rahatlamak amacında.

96 GOL ATTI, 39 YEDİ

Ligde iki takım arasında oynanan 51 maçta Trabzonspor rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

KAPALI GİŞE

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Karadeniz derbisine iki ekibin taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bin 608 biletin tamamı günler öncesinden tüketirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletin de 29 bini satıldı. Kalan bin küsur biletin de tüketilmesi bekleniyor.

61. GOLE 1 KALDI

Trabzonspor, Samsunspor maçında 61. golünü de atma mücadelesi verecek. Ligde en son Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek 34 maç sonunda 60. golüne ulaşan Karadeniz ekibi, Samsunspor önünde 1 gol atması halinde 61. golünü kaydetmiş olacak.

51 MAÇTA 32 GALIBIYET

İki takım o günden bugüne kadar 51'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 61 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 51 kez mücadele eden iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 9'u Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı.

12 SEZON SONRA SAMSUN'DA

Fırtına, ligde 12 sezonluk bir aranın ardından Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan son lig maçı, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-12 sezonunda yapılmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer, resmi bir müsabaka için ilk kez Samsun deplasmanına gidecek.

6 OYUNCU SINIRDA

Samsunspor maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Eren Elmalı'nın kart cezası nedeniyle forma giyemediği bordo-mavililerde, ilk 11'in vazgeçilmezleri Uğurcan, Mendy, Berat, Bardhi ve Onuachu'nun yanı sıra Baniya bu akşam kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecekler.

TEK EKSİK TÜRKMEN

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trezeguet'nin sakatlığını tamamen atlatması ve Eren Elmalı'nın da cezasını tamamlamasıyla kadroda küçük bir değişiklik yapması bekleniyor.

EN BÜYÜK KOZ ONUACHU

Son oynanan Gaziantep FK maçında 3 gol atıp 1 de asist yapan Paul Onuachu, Trabzonspor'un Samsunspor karşısındaki en büyük kozu olacak. Ligde 12 golle bordo-mavililerin en skorer oyuncusu olan Nijeryalı forvet, bu akşam da gollerine devam etmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ PERFORMANS

Fırtına, Samsunspor'u bugün yenmesi halinde geçen sezondan da 4 puan önde bir performans göstermiş olacak. Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 35 maç sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 57 puan toplayarak 6. sırada kendine yer bulmuştu. 36 hafta sonunda 57 puan elde etmiş ve altıncı olmuştu.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Alim, Bola, Zeki, Bennasser, Emre, Tait, Holse, Taylan, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Eren, Umut Güneş, Bardhi, Vişça, Pepe, Trezeguet, Onuachu

AVCI: SERİYİ SÜRDÜRELİM

Teknık direktör Abdullah Avcı, Samsunspor maçı öncesi oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasında "Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirelim" dedi. Deneyimli hocanın, üçüncülük yolunda kayba tahammülleri olmadığına vurgu yaparak, "Son 4 haftaya giriyoruz ve işimizi daha da sağlama almak için kayıp yaşamadan ilerlemeliyiz. Rakibimiz ligde son haftalarda tehlike yaşamamak için bu maça büyük önem verecektir. Biz oyunumuzu geliştirmeye devam edip sahada her şeyi doğru yapıp istediğimizi almalıyız. Oyun planına sadık kalıp üç puana dönelim" dediği belirtildi.