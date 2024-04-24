Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz vefat etti

Trabzonspor'un eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu.

Bordo-mavili kulübün 1982-1988, 1989-1992 ve 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Mehmet Ali Yılmaz, Spordan sorumlu eski devlet Bakanı görevinde de bulundu.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenledi. Ayrıca Trabzonspor'a Mehmet Ali Yılmaz tesisini kazandırdı.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

İnşaat Mühendisi, İş Adamı, Medya Patronu, Spor Yöneticisi, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı ve Onursal Başkanı, Siyasetçi, XIX. Dönem Trabzon Milletvekili – 49. ve 50. Hükümet Spordan Sorumlu Devlet Bakanı.

1948, Of /Trabzon doğumlu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi mezunu.

Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.