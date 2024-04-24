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Spor dünyasınından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları

Son dakika spor haberleri... Türk futbolunun önde gelen kulüpleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 75 yaşında vefat eden eski Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 15:58 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:14
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Spor dünyasınından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları

Spor dünyasının önde gelen külüpleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 75 yaşında vefat eden eski Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları yayımladı.

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