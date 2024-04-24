Spor dünyasınından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları

Spor dünyasının önde gelen külüpleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 75 yaşında vefat eden eski Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları yayımladı.

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Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı… pic.twitter.com/LPtUudWSrX — TFF (@TFF_Org) April 24, 2024

Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/82OMacpcgl — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 24, 2024

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/mh3Q0r1L03 April 24, 2024

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/2HKx9vNPDi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 24, 2024