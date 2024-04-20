Haberler Trabzonspor Edin Visca'dan Enis Destan'a büyük övgü!

Edin Visca'dan Enis Destan'a büyük övgü!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası bordo-mavililerde Edin Visca dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 21:28
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Edin Visca'dan Enis Destan'a büyük övgü!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası bordo-mavililerde Edin Visca dikkat çeken açıklamalara yer verdi

İŞTE EDIN VISCA'NIN SÖZLERİ:

Geçtiğimiz hafta puan kaybettik. Burada zor maç olacağını biliyorduk. Maç öncesi iyi hazırlandık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Büyük takım gibi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 4 gün sonra kupa maçını oynayacağız. Ona odaklandık.

Bu sezon Enis Destan çok katkı verdi. Hoca onu doğru oynatınca golleri atıyor. Onunla oynamak kolay oluyor. İnşallah sağlıklı olursa önemli bir transfer yapacak. Futbolda geçmiş yok. Her zaman onunla konuşuyorum. O da beni dinliyor. Büyük bir potansiyel.

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