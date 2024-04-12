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Tek hedef 3 puan! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

Trabzonspor, Papara Park’taki ilk seyircisiz maçında bugün Sivasspor'u ağırlıyor. Karadeniz devinin tek hedefi kazanarak lig üçüncülüğü yolunda kayıp yaşamamak. Teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Sivasspor maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Tek hedef 3 puan! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

Fırtına, Süper Lig'in 32. haftasında bugün, Sivasspor'u konuk edecek. Sakatlığı geçen Onuachu ile kart cezası sona eren Enis Destan, teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekliyor. Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle bugün seyircisiz oynayacak olan Trabzonspor'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Oyuncularını son yaşanan olaylar nedeniyle saha dışarısına odaklanmaktan uzak tutmaya çalışan Abdullah Avcı, hem saha içi çalışmalar hem de saha dışında yaptığı bireysel görüşmelerle bu konu üzerinde sıklıkla durdu.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Aaron, Camara, Achilleas, Murat, Charisis, Bartuğ, N'Jie, Rey Manaj, Koita

5 PUANLIK FARK

Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı. Karadeniz devi, lig üçüncülüğü yarışında büyük bir avantajı eline geçirdi.

FIRTINA 16-9 ÖNDE

Trabzonspor ile Sivasspor rekabetine bakıldığında, iki takım 36. kez karşı karşıya gelecek. İlk müsabaka olan 16 Eylül 2005'ten itibaren bordo-mavililer, rakiplerini 16 kez yenerken, 9 kez de Sivasspor kazandı ve 10 maç ise berabere sonuçlandı.

EVİNDE ÜSTÜN

Fırtına, 16 kez karşılaştığı Sivasspor'un filelerini 51 kez sarstı, kalesinde ise 41 gol gördü. Ev sahibi olarak çıktığı maçlarda Fırtına, Sivas'a sadece 2 kez yenilirken, 17 karşılaşmanın 11'inden galibiyetle ayrıldı. Hedef üstünlüğü devam ettirmek.

HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK VE KUPA

Bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularından bugün galibiyet istedi. Tecrübeli hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde üçüncülük ve kupayı müzemize getirme hedeflerimiz bize hiç uzak değil. Bunun için yapmamız gereken şey ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oyun planına sadık kalmak, çalışmak ve istemek. Benim size olan inancım yüksek" dedi.

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