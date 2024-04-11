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Avcı’nın planı hazır

Geçen hafta Konyaspor deplasmanından 3 golle 3 puanı alan Trabzonspor, taraftarından yoksun olarak oynayacağı Sivasspor maçında da mutlak galibiyet peşinde. Teknik patron Abdullah Avcı, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Avcı’nın planı hazır

Geçen hafta Konyaspor deplasmanından 3 golle 3 puanı alan Trabzonspor, taraftarından yoksun olarak oynayacağı Sivasspor maçında da mutlak galibiyet peşinde. Teknik patron Abdullah Avcı, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

FIRTINA 16-9 ÖNDE

Trabzonspor ile Sivasspor rekabetine bakıldığında, iki takım 36. kez karşı karşıya gelecek. İlk müsabaka olan 16 Eylül 2005'ten itibaren bordo-mavililer, rakiplerini 16 kez yenerken, 9 kez de Sivasspor kazandı ve 10 maç ise berabere sonuçlandı.

EVİNDE DE ÇOK ÜSTÜN

Fırtına, 16 kez karşılaştığı Sivasspor'un filelerini 51 kez sarstı, kalesinde ise 41 gol gördü. Ev sahibi olarak çıktığı maçlarda Fırtına, Sivas'a sadece 2 kez yenilirken, 17 karşılaşmanın 11'inden galibiyetle ayrıldı. Hedef üstünlüğü devam ettirmek.

DEPLASMANDA ÇOK İYİ

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı. Karadeniz devi, lig üçüncülüğü yarışında büyük bir avantajı eline geçirdi.

7 MAÇIN 5'İNİ ALDI

Ligin 20 ile 24. haftaları arasında galibiyet alamayan Trabzonspor, daha sonra çıkış yakaladı. Bu tarihten sonra 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Hatayspor, Pendikspor, Adana Demir, Karagümrük ve son olarak Konyaspor'u deviren Fırtına, sadece Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

7. SIRADA DEVRALMIŞTI

Teknik direktör Abdullah Avcı takımı 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldı. 60 yaşındaki hoca, 40 puan topladı ve üçüncü sıraya yükseldi. Fırtına, 15. haftada devraldığı üçüncülüğü 24. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde kaptırmış, 1 hafta sonra geri almıştı.

Tek hedef 3 puan

Bordo-mavililer, ligin 32. haftasında yarın Sivasspor'u ağırlayacak. Üçüncülük hedefini sürdüren Trabzonspor, en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puan fark atmış durumda. Fırtına, bu maçtan kayıpsız ayrılarak yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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