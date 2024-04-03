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Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Atilla Karaoğlan görev yapacak. Trabzonspor'da 3 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:40
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Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR 3 EKSİK

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Konyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 45 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 22 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 53 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 71 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 22 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 25 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

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